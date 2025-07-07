Робота для пенсіонерів у Миколаєві є не просто додатковим доходом, а й можливістю відчути себе корисним, соціально залученим та реалізованим у колективі.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві сьогодні є реальною можливістю зберегти активність, отримати стабільний дохід та бути соціально залученим, повідомляє Politeka.

Одразу кілька підприємств у Миколаєві оголосили про набір співробітників, відкрито запрошуючи до колективу пенсіонерів.

Так, компанія Ukr Leg Prom пропонує посаду швачки із заробітною платою від 25 000 до 40 000 грн. Робочий графік — з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 17:00. Оплата праці — щотижнева, близько 1500 грн/день. У пріоритеті — вміння якісно шити та виконувати повний цикл виготовлення виробу. Ця вакансія чудово підійде для жінок із досвідом у легкій промисловості.

Не менш затребуваною є позиція завідувача господарства у торговельній компанії «Ірбіс», яка обслуговує мережу магазинів «Апельсин». Заробітна плата — 20 000 грн. Серед вимог — відповідальність, охайність та бажано водійські права. До обов’язків входить догляд за територією, дрібні ремонтні роботи, а також підтримка технічного стану обладнання. Робочий графік — п’ятиденний з 8:00 до 18:00, передбачено офіційне працевлаштування та соцпакет.

Також стабільну роботу вантажником пропонує деревообробне підприємство ТОВ «Ника+7», яке розташоване у Святомиколаївці (колишня Харчатівка). Заробітна плата — від 17 000 грн. Особливих вимог до досвіду немає — головне працьовитість, порядність та здатність до навчання. Ця вакансія відкрита й для пенсіонерів, які хочуть залишатися фізично активними.

Усі ці роботодавці пропонують чесні умови, стабільні виплати та повагу до віку й досвіду працівників. Робота для пенсіонерів у Миколаєві — це не просто додатковий дохід, а й можливість відчути себе корисним, соціально залученим та реалізованим у колективі.

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