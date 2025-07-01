Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається у вигляді відновлення житла.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається благодійним фондом «Янголи Спасіння», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на офіційний канал фонду в Телеграм.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається у вигляді відновлення житла для людей, які постраждали через бойові дії — це насамперед ті, чиї будинки були зруйновані або серйозно пошкоджені.

Ініціатива реалізується в рамках проєкту «Забезпечення житлом постраждалого населення в надзвичайних ситуаціях», який здійснює благодійний фонд «Янголи Спасіння» за підтримки Гуманітарного фонду для України.

Отримати гуманітарну допомогу можуть пенсіонери та сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах і не мають змоги самостійно відновити своє житло. Зокрема, допомога спрямована на три категорії:

домогосподарства, які не мають можливості скористатися державною програмою компенсації «єВідновлення»;

особи, які не отримували аналогічної підтримки від інших благодійних організацій;

сім’ї, що отримали лише часткову допомогу, наприклад, відремонтували вікна, але досі мають значні пошкодження покрівлі, стін або інших конструкцій.

Обов’язковою умовою для участі у програмі є наявність офіційних документів, які підтверджують пошкодження житла внаслідок бойових дій. Це можуть бути акти обстеження чи інші відповідні документи, видані уповноваженими органами.

Якщо власник будинку відсутній, а житло тимчасово займає інша особа — наприклад, внутрішньо переміщена — або у мешканців немає документів на право власності, необхідно надати довідку про фактичне проживання. Цей документ має бути завірений представником місцевої громади.

Доступна онлайн-реєстрація через спеціальну форму за відповідним посиланням. Ця ініціатива допоможе багатьом пенсіонерам та сім’ям повернутися до нормального життя, забезпечивши їх необхідною підтримкою у відновленні житла після наслідків війни.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Миколаєві: ціни на низку товарів переписали, що зросло найбільше.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.