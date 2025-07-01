Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется в виде восстановления жилья.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется благотворительным фондом «Ангелы Спасения», сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на официальный канал фонда в Телеграмме.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется в виде восстановления дома для людей, пострадавших из-за боевых действий — это, в первую очередь, те, чьи дома были разрушены или серьезно повреждены.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Обеспечение жильем пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях», осуществляемого благотворительным фондом «Ангелы Спасения» при поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

Получить гуманитарную помощь могут пенсионеры и семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и не имеющие возможности самостоятельно восстановить свой дом. В частности, поддержка направлена ​​на следующие категории:

домохозяйства, не имеющие возможности воспользоваться государственной программой компенсации «Восстановление»;

лица, не получавшие аналогичную поддержку от других благотворительных организаций;

семьи, получившие только частичную помощь, например, отремонтировали окна, но до сих пор имеют значительные повреждения кровли, стен или других конструкций.

Обязательным условием для участия в программе является наличие официальных документов, подтверждающих повреждение жилья в результате боевых действий. Это могут быть акты обследования или другие документы, выданные уполномоченными органами.

Если владелец дома отсутствует, а жилье временно занимает другое лицо – например, внутренне перемещенное – или у жильцов нет документов на право собственности, необходимо предоставить справку о фактическом проживании. Этот документ должен быть заверен представителем местного сообщества.

Доступна онлайн-регистрация через специальную форму по соответствующей ссылке. Эта инициатива поможет многим пенсионерам и семьям вернуться к нормальной жизни, обеспечив их необходимой поддержкой в ​​восстановлении жилья после войны.

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