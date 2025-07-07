Работа для пенсионеров в Николаеве не просто дополнительный доход, но и возможность почувствовать себя полезным, социально привлеченным и реализованным в коллективе.

Работа для пенсионеров в Николаеве сегодня реальная возможность сохранить активность, получить стабильный доход и быть социально привлеченным, сообщает Politeka.

Сразу несколько предприятий в Николаеве объявили о наборе сотрудников, открыто приглашая в коллектив пенсионеров.

Так, компания Ukr Leg Prom предлагает должность швеи с заработной платой от 25 000 до 40 000 грн. Рабочий график – с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. Оплата труда – еженедельная, около 1500 грн/день. В приоритете – умение качественно шить и выполнять полный цикл изготовления изделия. Эта вакансия отлично подойдет для женщин с опытом в легкой промышленности.

Не менее востребована позиция заведующего хозяйством в торговой компании «Ирбис» , обслуживающей сеть магазинов «Апельсин». Заработная плата – 20 000 грн. Среди требований — ответственность, аккуратность и желательно водительские права. В обязанности входит уход за территорией, мелкие ремонтные работы, а также поддержка технического состояния оборудования. Рабочий график – пятидневный с 8:00 до 18:00, предусмотрено официальное трудоустройство и соцпакет.

Также стабильную работу грузчиком предлагает деревообрабатывающее предприятие ООО «Ника+7» , расположенное в Святониколаевке (бывшая Харчатовка). Заработная плата – от 17 000 грн. Особых требований к опыту нет – главное трудолюбие, порядочность и обучаемость. Эта вакансия открыта и для пенсионеров, желающих оставаться физически активными.

Все эти работодатели предлагают честные условия, стабильные выплаты и уважение к возрасту и опыту работников. Работа для пенсионеров в Николаеве — это не просто дополнительный доход, но возможность почувствовать себя полезным, социально привлеченным и реализованным в коллективе.

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