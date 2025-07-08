Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области пока не обязательно, однако предусматривает возможность компенсации потерь коммунальных предприятий за счет местных бюджетов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области может оказаться под новыми правилами, сообщает Politeka.



Правительство готовит изменения к механизму формирования цен на воду и канализацию.

Министерство развития общин и территорий предложило обновить правила регулирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров уже опубликован для общественного обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области пока не обязательно, однако предусматривает возможность компенсации потерь коммунальных предприятий за счет местных бюджетов. В пояснительной записке к проекту отмечается, что при отсутствии такой компенсации предприятия могут работать с убытком. Это, в свою очередь, может повлечь за собой ухудшение качества водоснабжения или даже перебои в предоставлении услуг.

Документ также регламентирует особые условия для инвестиционной деятельности предприятий ЖКХ в регионах, где продолжаются боевые действия или временно оккупированы. В таких случаях допускается перенаправление средств из инвестпрограмм на обеспечение базовой жизнедеятельности – оплату энергоносителей и выполнение критических обязательств перед работниками и поставщиками.

Следует отметить, что в отличие от газа, тепла и горячей воды, на которые действует мораторий в соответствии с законом №2479-ІХ, цены на воду и водоотвод в Украине формально не защищены от повышения. Это создает правовой вакуум, который правительство пытается урегулировать путем обновления подзаконной базы. Окончательное решение об изменениях останется за Кабмином, а к тому моменту тарифы утверждают либо Национальная комиссия НКРЭКУ, либо местные советы.

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