Новый график поездов во Львове открыл новую страницу для путешественников, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Укрзализныця .

С главного вокзала сегодня успешно стартовал региональный экспресс №826/825, соединяющий Львов с Хмельницким. Это первый рейс маршрута, созданный специально для удобного передвижения между Подольем и Галицией в период активного туристического сезона. Новое железнодорожное сообщение предоставляет отличную возможность для тысяч пассажиров быстро и комфортно добраться до нужного направления без пересадок.

Поезд отправляется ежедневно из Львова в 08:00. Обратный рейс из Хмельницкого намечен на 14:17. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Подзамче, Красное, Злочев, Зборов, Тернополь, Подволочиск, Волочиск и Гречаны. Особенно удобна пересадка в Хмельницком на пригородное направление в Каменец-Подольский — для тех, кто хочет полюбоваться Днестровскими пейзажами или исследовать прелести Подольского края.

Поезд обустроен с учетом современных стандартов: инклюзивность, пандусы, места для фиксации велосипедов, пеленальные столики, электрические розетки, сиденья повышенного комфорта, вендинговые автоматы с напитками и снеками в 2-м и 5-м вагонах. Таблички шрифтом Брайля обеспечивают ориентацию для маломобильных путешественников.

Билеты можно приобрести за 10 суток до поездки: через мобильное приложение Укрзализныци, официальный сайт или непосредственно в кассах вокзалов. Новый график поездов во Львове призван облегчить поездки и расширить географию удобного транспорта, обеспечивая быстрое сообщение между областями Украины.

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