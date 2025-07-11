Тема робота для пенсіонерів у Львові стає все більш актуальною, адже для багатьох людей після виходу на пенсію важливо не лише отримувати додатковий дохід, а й залишатися активними.

Робота для пенсіонерів у Львові передбачає достатньо багато цікавих вакансій, що передбачають стабільну зарплату і комфортні умови, повідомляє Politeka.

Одна з таких пропозицій на сайті work.ua - робота для пенсіонерів у Львові водієм таксі на авто компанії JobCar. Заробітна плата тут сягає від 50 000 до 60 000. Від кандидата потрібно лише наявність водійського посвідчення категорії В і досвід водіння понад три роки. Смартфон з потрібними додатками допоможе легко організувати робочий процес, а гнучкий графік дасть можливість поєднувати зайнятість з власним ритмом життя.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Львові - це посада пекаря у мережі супермаркетів Сільпо. Оплата тут варіюється від 25 300 до 31 600 гривень. Крім дцього, компанія пропонує офіційне працевлаштування, що зберігає соціальні гарантії.

Можливість вибирати додаткові зміни через внутрішню «Біржу змін» допомагає підлаштовувати графік під свої потреби. Особливо приємним бонусом є безкоштовна розвозка додому після вечірніх змін.

Варто також звернути увагу на позицію менеджера з оренди у компанії V12 Coffee TO GO. Зарплата тут коливається від 30 000 до 50 000. Від менеджера вимагається не лише досвід керування автомобілем і наявність власного авто, а й активність у пошуку вигідних локацій, проведенні переговорів та укладанні договорів оренди.

Загалом, у літніх людей в нашому місті є можливість отримувати стабільний дохід, залишатися соціально активним і почуватися впевнено в майбутньому. Ті, хто шукає, обов'язково знайдуть щось до душі.

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