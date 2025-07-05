Робота для пенсіонерів у Миколаєві може приносити не тільки заробіток, а й загалом гідні умови.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві пропонує актуальні вакансії зі стабільним доходом та офіційним працевлаштуванням, повідомляє Politeka.

У Миколаєві відкрито кілька привабливих вакансій, які підійдуть для пенсіонерів, студентів та людей з інвалідністю. Серед них – посада двірника у ТОВ «Еталон», швачки в Ukr leg prom та шиномонтажника в сервісі Чоботар К.О. Всі роботодавці гарантують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та своєчасну оплату праці.

ТОВ «Еталон», Миколаївський логістичний центр, шукає двірника з окладом 9 221 гривня. Робота передбачає прибирання території бази, п’ятиденний робочий тиждень з 8:00 до 17:00, офіційне працевлаштування, повний соцпакет, оплату лікарняних та відпускних. Важливі якості – працелюбність, охайність, уважність і порядність. Роботодавець також готовий розглянути кандидатів без досвіду.

Компанія Ukr leg prom пропонує вакансію швачки з зарплатою від 25 000 до 40 000 гривень. Робочий графік – з 8:00 до 17:00, з понеділка по п’ятницю. Основне завдання – якісне виготовлення виробів від початку до кінця. Для працівників передбачена щотижнева оплата.

СТО та шиномонтаж Чоботар К.О. запрошує на роботу майстрів шиномонтажу та автослюсарів із зарплатою від 15 000 до 40 000 гривень, гнучким графіком і комфортними умовами праці. Вакансія підійде тим, хто любить машини і хоче працювати в дружньому колективі без «дідівщини». Навчання надається.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві може приносити не тільки заробіток, а й загалом гідні умови. За додатковою інформацією можна звертатися безпосередньо до роботодавців.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з 1 липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.