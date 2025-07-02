У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, як внутрішньо переміщеним особам (ВПО) знайти безкоштовне житло в Миколаєві.

У Миколаєві переселенці можуть знайти як варіанти безкоштовного житла для себе та своєї родини як від держави, так і від волонтерів, розповідає Politeka.

Держава може забезпечити внутрішньо переміщених осіб із територій, де наразі йдуть активні бойові дії, безкоштовними місцями в гуртожитках. Кімнати вже облаштовані потрібними меблями, технікою, спільними туалетами та кухнею. Розміри оселі забезпечують із розрахунку шість квадратних метрів житлової площі на одну людину.

Що потрібно зробити ВПО для того, аби отримати безкоштовне місце в гуртожитку – зареєструватися в центрі надання адміністративних послуг як особа, яка потребує тимчасового житла, пише Politeka. Адреси ЦНАП у Миколаєві:

просп. Богоявленський, 1;

просп. Богоявленський, 314.

Окрім гуртожитків, у регіоні також планується будівництво нових житлових комплексів для внутрішніх переселенців і реконструкція старих будівель під соціальне житло.

Ще один варіант пошуку житла для ВПО в Миколаєві та області – це сайт dopomagai.org, де за фільтрами, як от кількість осіб у родини, чи є діти, домашні улюбленці, наскільки довго плануєте там жити, серед оголошень можна знайти для себе варіант безкоштовної квартири чи будинку.

Також можна скористатися пошуком оголошень від волонтерів на сайті ГО "Українське місто".

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