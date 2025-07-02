Робота для пенсіонерів у Миколаєві є реальною можливістю не лише отримувати стабільний дохід, а й залишатися активними, соціально залученими.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві стала більш доступною завдяки відкриттю кількох актуальних вакансій із офіційним працевлаштуванням та стабільною зарплатою, повідомляє Politeka.

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради шукає водія з досвідом від 2 років. Зарплата становить 15 000 грн, а графік роботи — з 8:30 до 17:00 з перервою на обід. Важливо, що організація відкриває двері для кандидатів пенсійного віку, забезпечуючи комфортні умови праці та офіційне оформлення.

Основні обов’язки водія — доставка співробітників та документів по місту, супровід службових відряджень, контроль технічного стану автомобіля і ведення необхідної звітності. Від кандидатів очікують знання міста, правил дорожнього руху та відповідальність.

Також доступні вакансії у сфері легкої промисловості — на фабриці Wim потрібна швачка для поопераційного шиття чоловічого та жіночого верхнього одягу. Графік п’ятиденний, з 8:00 до 17:00, зарплата — від 10 000 до 20 000 грн, передбачено офіційне працевлаштування.

Крім того, роздрібна мережа торгової корпорації «Свантовіт» оголосила набір продавців морозива. Передбачається графік 7 днів на тиждень, з 12:00 до 21:00, ставка — 75 грн за годину. Пріоритет віддають ветеранам, студентам, людям з інвалідністю та пенсіонерам. Не обов’язково мати досвід — компанія готова навчати.

Отже, робота для пенсіонерів у Миколаєві — це реальна можливість не лише отримувати стабільний дохід, а й залишатися активними, соціально залученими, отримувати нові знання і підтримувати соціальні контакти.

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