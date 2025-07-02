Работа для пенсионеров в Николаеве реальная возможность не только получать стабильный доход, но и оставаться активными, социально привлеченными.

Работа для пенсионеров в Николаеве стала доступнее благодаря открытию нескольких актуальных вакансий с официальным трудоустройством и стабильной зарплатой, сообщает Politeka.

Управление государственного архитектурно строительного контроля Николаевского городского совета ищет водителя с опытом от 2 лет. Зарплата составляет 15 000 грн, а график работы – с 8:30 до 17:00 с перерывом на обед. Важно, что организация открывает двери для кандидатов пенсионного возраста, обеспечивая комфортные условия труда и официальное оформление.

Основные обязанности водителя – доставка сотрудников и документов по городу, сопровождение служебных командировок, контроль технического состояния автомобиля и ведение необходимой отчетности. От кандидатов ожидают знания города, ПДД и ответственность.

Также доступны вакансии в сфере легкой промышленности — на фабрике Wim нужна швея для пооперационного шитья мужской и женской верхней одежды. График пятидневный, с 8:00 до 17:00, зарплата – от 10 000 до 20 000 грн, предусмотрено официальное трудоустройство.

Кроме того, розничная сеть торговой корпорации "Свантовит" объявила набор продавцов мороженого. Предусматривается график 7 дней в неделю, с 12:00 до 21:00, ставка – 75 грн в час. Приоритет отдают ветеранам, студентам, людям с инвалидностью и пенсионерам. Не обязательно иметь опыт – компания готова учить.

Следовательно, работа для пенсионеров в Николаеве — это реальная возможность не только получать стабильный доход, но оставаться активными, социально привлеченными, получать новые знания и поддерживать социальные контакты.

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