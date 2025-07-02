В этом материале вы узнаете, как внутренне перемещенным лицам найти бесплатное жилье в Николаеве.

В Николаеве переселенцы могут найти варианты бесплатного жилья для себя и своей семьи как от государства, так и от волонтеров, рассказывает Politeka.

Государство может обеспечить внутренне перемещенных лиц с территорий, где сейчас идут активные боевые действия, бесплатными местами в общежитиях. Комнаты уже обустроены нужной мебелью, техникой, общими туалетами и кухней. Размеры комнат обеспечивают из расчета шесть квадратных метров жилой площади на одного человека.

Что нужно сделать ВПЛ для того, чтобы получить бесплатное место в общежитии – зарегистрироваться в центре предоставления административных услуг как лицо, нуждающееся в временном жилье, пишет Politeka. Адреса ЦНАП в Николаеве:

просп. Богоявленский, 1;

просп. Богоявленский, 314.

Кроме общежитий, в регионе планируется строительство новых жилых комплексов для внутренних переселенцев и реконструкция старых зданий под социальное жилье.

Еще один вариант поиска жилья для ВПЛ в Николаеве и области – это сайт dopomagai.org, где по фильтрам, таким как количество людей в ​​семье, есть ли дети, домашние любимцы, насколько долго планируете там жить, среди объявлений можно найти для себя вариант бесплатной квартиры или дома.

Также можно воспользоваться поиском объявлений от волонтеров на сайте ОО "Українське місто".

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