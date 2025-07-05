Работа для пенсионеров в Николаеве может приносить не только заработок, но и достойные условия.

Работа для пенсионеров в Николаеве предлагает актуальные вакансии со стабильным доходом и официальным трудоустройством, сообщает Politeka.

В Николаеве открыто несколько привлекательных вакансий, которые подойдут для пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью. Среди них – должность дворника в ООО «Эталон», швеи в Ukr leg prom и шиномонтажника в сервисе Чоботар К.А. Все работодатели гарантируют официальное трудоустройство, социальные гарантии и своевременную оплату труда.

ООО «Эталон», Николаевский логистический центр, ищет дворника с окладом 9221 гривна. Работа предусматривает уборку территории базы, пятидневную рабочую неделю с 8:00 до 17:00, официальное трудоустройство, полный соцпакет, оплату больничных и отпускных. Важные качества – трудолюбие, аккуратность, внимательность и порядочность. Работодатель также готов рассмотреть кандидатов без опыта.

Компания Ukr leg prom предлагает вакансию швеи с зарплатой от 25 000 до 40 000 гривен. Рабочий график – с 8:00 до 17:00, с понедельника по пятницу. Основная задача – качественное изготовление изделий от начала до конца. Для работников предусмотрена еженедельная оплата.

СТО и шиномонтаж Чеботарь К.А. приглашает на работу мастеров шиномонтажа и автослесарей с зарплатой от 15 000 до 40 000 гривен, гибким графиком и комфортными условиями труда. Вакансия подойдет тем, кто любит машины и хочет работать в дружеском коллективе без «дедовщины». Учеба предоставляется.

Работа для пенсионеров в Николаеве может приносить не только заработок, но и достойные условия. За дополнительной информацией можно обращаться непосредственно к работодателям.

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