Энергетики предупредили, кому в Сумской области в период с 14 по 20 июля придется проводить по 8 часов в сутки без электроэнергии.

На следующей неделе – с 14 по 20 июля 2025 года – в Сумской области будут применяться локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, как предупреждают специалисты Сумского РЭС, в понедельник, 14 июля, с 8.00 до 16.30 будут проводиться плановые ремонтные работы, из-за которых придется применять графики отключения в селе Верхняя Сыроватка. Без электроэнергии временно останутся жильцы домов по улицам 8 Марта, Гончарная, Атаманская, Строительная, Полевая, Садовая, переулку Шевченковский.

Кроме того, в понедельник и вторник, 14-15 июля, графики отключения света также будут действовать в пределах Глуховсй городской территориальной общины в Шосткинском районе Сумской области, пишет Politeka.

Энергетики предупреждают, что в понедельник с 8:00 до 16:00 без электроэнергии останутся жители:

города Глухов по улицам Вознесенской (от №1 до №46), Вокзальной, Героев Крут, Гоголя, Украинских повстанцев, Ивана Кочубея, Загородной, Индустриальной, Институтской (№2-32), Киевской (№1-41), Александра Ступаченко, Эсманский путь (№74-100), Спасской (№23-116), Независимости, Игоря Федоренко (№68-71), переулка Водотеченский;

сел Некрасово, Семеновка, Ионино, Калюжное.

15 числа электроснабжения временно (с 8 до 16 часов) снова будет приостановлено в части города Глухов.

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