Подорожчання продуктів у Сумській області вже давно стало помітним для місцевих мешканців, тож розповідаємо, чого саме це найбільше торкнулося.

Подорожчання продуктів у Сумській області позначилося на базових товарах, які регулярно є в кошиках містян, повідомляє Politeka.

Ціни на найнеобхідніше ростуть і відчутно впливають на сімейний бюджет місцевих. За даними Мінфіну, у травні 2025 року середні ціни на основні товари в регіоні дещо відрізнялися від теперішніх цінників.

Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці коштували понад 31 гривню за кілограм. Пшеничне борошно можна було придбати за 20. Крупи: манна продавалася за трохи більше, ніж 27, ячна - майже 21, пшенична - 16.34, гречана - майже 35, пшоно - 24 і рис - 54. Десяток яєць обходився більш ніж у 53 гривні.

Подорожчання продуктів у Сумській області добре видно, якщо порівняти цінники з липнем 2025 року в магазинах мережі АТБ. Зараз макарони вагою 0,5 кг продаються за 55.70. Пшеничне борошно вищого ґатунку — близько 27 грн за кілограм. Пшенична крупа з м’яких сортів пшениці коштує 17.80. А десяток курячих яєць першої категорії продають більше ніж за 66.

Подорожчання продуктів у Сумській області відбувається через загальну складну економічну ситуацію в країні. Зростання вартості енергоносіїв відбивається на виробництві і логістиці. Підняття цін на паливо підвищує витрати фермерів і переробників, адже техніка і транспортування стають більш вартісними.

Не менш важливим фактором, який впливає на цінники в магазинах, є дефіцит певної сировини. Погодні умови весною та інші фактори, такі як війна, призвели до зниження врожайності багатьох сільськогосподарських культур. Це означає, що на ринку менше сировини для виробництва, що, відповідно, веде до підвищення цінників на звичні товари.

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