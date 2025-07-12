Подорожание продуктов в Сумской области уже давно стало заметным для местных жителей, поэтому рассказываем, чего именно это больше всего коснулось.

Подорожание продуктов в Сумской области сказалось на базовых товарах, которые регулярно есть в корзинах горожан, сообщает Politeka.

Цены на необходимое растут и ощутимо влияют на семейный бюджет местных. По данным Минфина, в мае 2025 средние цены на основные товары в регионе несколько отличались от нынешних ценников.

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы стоили более 31 гривны за килограмм. Пшеничную муку можно было приобрести за 20. Крупы: манная продавалась за чуть больше 27, ячневая - почти 21, пшеничная - 16.34, гречневая - почти 35, пшено - 24 и рис - 54. Десяток яиц обходился более чем в 53 гривны.

Подорожание продуктов в Сумской области хорошо видно, если сравнить ценники с июлем 2025 в магазинах сети АТБ. Сейчас макароны весом 0,5 кг продаются в 55.70. Пшеничная мука высшего сорта – около 27 грн за килограмм. Пшеничная крупа из мягких сортов пшеницы стоит 17:80. А десяток куриных яиц первой категории продают больше чем за 66.

Подорожание продуктов в Сумской области происходит из-за общей сложной экономической ситуации в стране. Рост стоимости энергоносителей отражается на производстве и логистике. Поднятие цен на топливо повышает расходы фермеров и переработчиков, ведь техника и транспортировка становятся более ценными.

Не менее важным фактором, влияющим на ценники в магазинах, является дефицит сырья. Погодные условия весной и другие факторы, такие как война привели к снижению урожайности многих сельскохозяйственных культур. Это означает, что на рынке меньше сырья для производства, что соответственно ведет к повышению ценников на привычные товары.

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