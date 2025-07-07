Подорожчання продуктів у Сумах торкнулося не лише базових товарів, але й традиційних, які формують раціон багатьох сімей.

У Сумах спостерігається помітне подорожчання продуктів харчування, зокрема риби, консервованих овочів та м’ясних виробів, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, середня ціна на живого коропа нині складає 192 гривні за кілограм, що на 23,95 грн більше ніж у червні 2025 року. У Megamarket короп коштує 192 грн/кг, у Auchan – 169 гривень за кг. Зростання вартості риби стало суттєвим за останній місяць, що відображається й у щоденному індексі споживчих цін.

Також зросли розцінки на мариновані огірки ТМ «Верес». Середня вартість за 500 г наразі становить 107,98 грн, що на 3,23 більше, ніж у червні. У різних мережах розцінки коливаються від 96,11 у Auchan до 122,20 у Megamarket. Підвищення вартості цього популярного продукту помітне в усіх торговельних точках міста.

М’ясні продукти також не залишилися осторонь подорожчання. Сардельки «Ятрань молочні» подорожчали до середньої ціни 124,30 грн за кілограм, що на 10,60 вище за показники минулого місяця. В Auchan їх можна придбати за 121,50 за кг, а в Metro – за 127,09 за кг. Індекс цін на сардельки демонструє стабільне зростання протягом останніх кількох тижнів.

Для порівняння, у місцевій мережі супермаркетів «Сільпо» розцінки на аналогічні товари теж високі: охолоджений шматок коропа (100 г) продають за 41,40 гривню, огірки мариновані (860 г) – 93,99, а сардельки «Фарро» з молоком (100 г) – 25,90.

Отже, подорожчання продуктів у Сумах торкнулося не лише базових товарів, але й традиційних, які формують раціон багатьох сімей. Зростання розцінок на короп, огірки та сардельки свідчить про загальну тенденцію збільшення вартості харчування в регіоні, що може впливати на бюджет споживачів у найближчі місяці.

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