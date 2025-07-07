Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області торкнеться лише одного міста, повідомляє Politeka.

Йдеться про Охтирку, де зростуть ціни на вивезення побутових відходів.

У Охтирській міській раді було затверджено нові розцінки на послугу з управління сміттям. Зокрема, для мешканців багатоповерхівок вартість послуги збільшиться з 46,75 до 58,81 гривні, що становить приблизно 25% зростання. Для жителів приватного сектору вартість встановлено на рівні 49,68 гривень. Водночас інші комунальні розцінки в Сумській області залишаються без змін.

Зокрема, у липні не передбачено підвищення цін на газ, електроенергію та водопостачання. За інформацією, близько 98% побутових споживачів газу, які обслуговуються компанією Нафтогаз, до травня 2026 року сплачуватимуть фіксовану ціну у 7,96 гривні за кубометр.

Також у квітні уряд затвердив постанову про незмінність тарифів на електроенергію для населення до 31 жовтня 2025 року. Отже, у липні українці продовжать сплачувати 4,32 грн за кіловат-годину, а для власників двозонних лічильників збережеться пільговий нічний тариф — 2,16 грн за кіловат-годину, що діє з 23:00 до 07:00.

Що стосується цін на водопостачання та водовідведення, то з 1 липня 2025 року їх підвищення не планується. Відповідне рішення прийнято Національною комісією, що здійснює державне регулювання (НКРЕКП). Це означає, що вартість залишиться на існуючому рівні.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області актуальне наразі лише для вивезення сміття в окремому місті, а все інше більшості мешканців залишаються стабільними.

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