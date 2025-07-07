Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области коснется всего одного города, сообщает Politeka.

Речь идет о Ахтырке, где вырастут цены на вывоз бытовых отходов.

В Ахтырском городском совете были утверждены новые расценки на услугу по управлению мусором. В частности, для жильцов многоэтажек стоимость услуги увеличится с 46,75 до 58,81 гривны, что составляет примерно 25% роста. Для жителей частного сектора стоимость установлена ​​на уровне 49,68 грн. В то же время, другие коммунальные расценки в Сумской области остаются без изменений.

В частности, в июле не предусмотрено повышение цен на газ, электроэнергию и водоснабжение. По информации, около 98% бытовых потребителей газа, обслуживаемых компанией Нафтогаз, к маю 2026 года будут платить фиксированную цену в 7,96 гривны за кубометр.

Также в апреле правительство утвердило постановление о неизменяемых тарифах на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года. Следовательно, в июле украинцы продолжат платить 4,32 грн за киловатт-час, а для владельцев двухзонных счетчиков сохранится льготный ночной тариф - 2,16 грн за киловатт-час, действующий с 23:00 до 07:00.

Что касается цен на водоснабжение и водоотвод, то с 1 июля 2025 г. их повышение не планируется. Соответствующее решение принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование (НКРЭКУ). Это означает, что стоимость остается на существующем уровне.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области актуально только для вывоза мусора в отдельном городе, а все остальное большинство жителей остаются стабильными.

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