Програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Сумській області спрямована не тільки на пенсіонерів, а на дві ключові категорії населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надається переселенцям та місцевим мешканцям, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в Департаменті соцзахисту населення Сумської міської ради.

Можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Сумах у вигляді продуктових наборів від міжнародного благодійного фонду Global Empowerment Mission Ukraine (GEM).

Програма допомоги спрямована не тільки на пенсіонерів, а на дві ключові категорії населення:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО)

Продуктовий набір можуть отримати ті, хто був змушений покинути свій дім унаслідок повномасштабної війни та наразі проживає в межах Сумської міської територіальної громади.

Умови надання допомоги:

заявник має бути офіційно зареєстрованим як ВПО;

ще жодного разу не отримував продуктовий набір від GEM;

необхідно надати оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та довідки ВПО.

Мешканці громади, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через обстріли

Гуманітарна допомога у Сумах надається на домогосподарство — по одному набору. Що потрібно:

документ, що підтверджує пошкодження або втрату житла (акт комісії);

паспорт та ідентифікаційний код;

факт відсутності попередньої гуманітарної допомоги.

Адреса та графік видачі

Набори видають у приміщенні Департаменту соціального захисту населення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, кабінет 201

Години прийому:

понеділок – четвер : з 08:00 до 16:00

: з 08:00 до 16:00 п’ятниця : з 08:00 до 15:00

: з 08:00 до 15:00 перерва на обід: з 12:00 до 13:00

Це — реальна можливість для тих, хто опинився у скруті, отримати підтримку в непростий час. Якщо ви відповідаєте критеріям, не зволікайте — зверніться до фахівців департаменту й скористайтеся правом на допомогу.

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