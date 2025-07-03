Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надається переселенцям та місцевим мешканцям, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили в Департаменті соцзахисту населення Сумської міської ради.
Можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Сумах у вигляді продуктових наборів від міжнародного благодійного фонду Global Empowerment Mission Ukraine (GEM).
Програма допомоги спрямована не тільки на пенсіонерів, а на дві ключові категорії населення:
Внутрішньо переміщені особи (ВПО)
Продуктовий набір можуть отримати ті, хто був змушений покинути свій дім унаслідок повномасштабної війни та наразі проживає в межах Сумської міської територіальної громади.
Умови надання допомоги:
- заявник має бути офіційно зареєстрованим як ВПО;
- ще жодного разу не отримував продуктовий набір від GEM;
- необхідно надати оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та довідки ВПО.
Мешканці громади, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через обстріли
Гуманітарна допомога у Сумах надається на домогосподарство — по одному набору. Що потрібно:
- документ, що підтверджує пошкодження або втрату житла (акт комісії);
- паспорт та ідентифікаційний код;
- факт відсутності попередньої гуманітарної допомоги.
Адреса та графік видачі
Набори видають у приміщенні Департаменту соціального захисту населення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, кабінет 201
Години прийому:
- понеділок – четвер: з 08:00 до 16:00
- п’ятниця: з 08:00 до 15:00
- перерва на обід: з 12:00 до 13:00
Це — реальна можливість для тих, хто опинився у скруті, отримати підтримку в непростий час. Якщо ви відповідаєте критеріям, не зволікайте — зверніться до фахівців департаменту й скористайтеся правом на допомогу.
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