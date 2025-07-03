Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предоставляется переселенцам и местным жителям, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в Департаменте соцзащиты населения Сумского городского совета.
Можно получить гуманитарную помощь пенсионерам в Сумах в виде продуктовых наборов от международного благотворительного фонда Global Empowerment Mission Ukraine (GEM).
Программа направлена не только на пенсионеров, но и на две ключевые категории населения:
Внутри перемещенные лица (ВПЛ)
Продуктовый набор могут получить те, кто был вынужден покинуть свой дом в результате полномасштабной войны и сейчас проживает в пределах Сумской городской территориальной общины.
Условия оказания помощи:
- заявитель должен быть официально зарегистрирован как ВПЛ;
- еще ни разу не получал продуктовый набор от GEM;
- необходимо предоставить оригиналы паспорта, идентификационного кода и справки ВПЛ.
Жители общины, чье жилье было повреждено или разрушено из-за обстрелов
Гуманитарная помощь в Сумах предоставляется на домохозяйство по одному набору. Что нужно:
- документ, подтверждающий повреждение или потерю жилья (акт комиссии);
- паспорт и идентификационный код;
- факт отсутствия предварительной гуманитарной поддержки.
Адрес и график выдачи
Их выдают в помещении Департамента социальной защиты населения по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, кабинет 201
Часы приема:
- понедельник – четверг : с 08:00 до 16:00
- пятница : с 08:00 до 15:00
- перерыв на обед : с 12:00 до 13:00
Это реальная возможность для тех, кто оказался в затруднении, получить поддержку в непростое время. Если вы отвечаете критериям, не мешайте — обратитесь к специалистам департамента и воспользуйтесь правом на поддержку.
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