Программа гуманитарной помощи для пенсионеров в Сумской области направлена ​​не только на пенсионеров, но и на две ключевые категории населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предоставляется переселенцам и местным жителям, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Департаменте соцзащиты населения Сумского городского совета.

Можно получить гуманитарную помощь пенсионерам в Сумах в виде продуктовых наборов от международного благотворительного фонда Global Empowerment Mission Ukraine (GEM).

Программа направлена ​​не только на пенсионеров, но и на две ключевые категории населения:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ)

Продуктовый набор могут получить те, кто был вынужден покинуть свой дом в результате полномасштабной войны и сейчас проживает в пределах Сумской городской территориальной общины.

Условия оказания помощи:

заявитель должен быть официально зарегистрирован как ВПЛ;

еще ни разу не получал продуктовый набор от GEM;

необходимо предоставить оригиналы паспорта, идентификационного кода и справки ВПЛ.

Жители общины, чье жилье было повреждено или разрушено из-за обстрелов

Гуманитарная помощь в Сумах предоставляется на домохозяйство по одному набору. Что нужно:

документ, подтверждающий повреждение или потерю жилья (акт комиссии);

паспорт и идентификационный код;

факт отсутствия предварительной гуманитарной поддержки.

Адрес и график выдачи

Их выдают в помещении Департамента социальной защиты населения по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, кабинет 201

Часы приема:

понедельник – четверг : с 08:00 до 16:00

: с 08:00 до 16:00 пятница : с 08:00 до 15:00

: с 08:00 до 15:00 перерыв на обед : с 12:00 до 13:00

Это реальная возможность для тех, кто оказался в затруднении, получить поддержку в непростое время. Если вы отвечаете критериям, не мешайте — обратитесь к специалистам департамента и воспользуйтесь правом на поддержку.

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