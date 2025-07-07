Подорожание продуктов в Сумах коснулось не только базовых товаров, но и традиционных формирующих рацион многих семей.

В Сумах наблюдается заметное подорожание продуктов питания, в том числе рыбы, консервированных овощей и мясных изделий, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , средняя цена на живого карпа сейчас составляет 192 гривны за килограмм, что на 23,95 грн больше, чем в июне 2025 года. У Megamarket карп стоит 192 грн/кг, у Auchan – 169 гривен за кг. Рост стоимости рыбы стал существенным за последний месяц, что отражается и в ежедневном индексе потребительских цен.

Также выросли расценки на маринованные огурцы ТМ Верес. Средняя стоимость за 500 г составляет 107,98 грн, что на 3,23 больше, чем в июне. В разных сетях расценки колеблются от 96,11 у Auchan до 122,20 у Megamarket. Увеличение стоимости этого популярного продукта заметно во всех торговых точках города.

Мясные продукты также не остались в стороне от подорожания. Сардельки «Ятрань молочные» подорожали до средней цены 124,30 грн за килограмм, что на 10,60 выше показателей прошлого месяца. У Auchan их можно приобрести за 121,50 за кг, а у Metro – за 127,09 за кг. Индекс цен на сардельки демонстрирует стабильный рост за последние несколько недель.

Для сравнения, в местной сети супермаркетов «Сільпо» расценки на аналогичные товары тоже высоки: охлажденный кусок карпа (100 г) продают за 41,40 гривны, огурцы маринованные (860 г) – 93,99, а сардельки «Фарро» с молоком (100 г) – 25.

Следовательно, подорожание продуктов в Сумах коснулось не только базовых товаров, но и традиционных формирующих рацион многих семей. Рост расценок на карп, огурцы и сардельки свидетельствует об общей тенденции увеличения стоимости питания в регионе, что может влиять на бюджет потребителей в ближайшие месяцы.

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