Основной целью нового графика транспорта в Ивано-Франковске сделать его доступным, стабильным и эффективным для каждого жителя общины.

До конца 2025 новый график транспорта в Ивано-Франковске пополнится двумя дополнительными направлениями, сообщает Politeka.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив в эфире ТРК "Башня".

Один из них – обновленный маршрут №24 – заработает уже ко Дню независимости. Его планируют перевести в коммунальное подчинение и внести коррективы в схему движения. Этот маршрут объединяет город с населенным пунктом Хриплин, но теперь получит новый формат обслуживания.

Об этом рассказал городской голова Руслан Марцинкив в прямом эфире ТРК "Башня". По его словам, муниципалитет активно работает над развитием общественного сообщения, и уже к концу декабря появится еще один маршрут, который будут обслуживать коммунальные транспортные средства.

Это станет возможным благодаря сотрудничеству с предприятием "Электронмаш", которое пообещало передать городу первые дуобусы уже в октябре. Ожидается, что дополнительный транспорт удастся запустить к святому Николаю.

Однако городские власти сталкиваются с определенными трудностями — особенно острой нехваткой квалифицированных водителей, что может повлиять на сроки реализации замысла.

Окончательные направления нового коммунального маршрута еще не названы, однако должностные лица убеждают, что сеть перевозок продолжит расширяться. Основная цель нового графика транспорта в Ивано-Франковске – сделать его доступным, стабильным и эффективным для каждого жителя общины.

К слову, в городе также ограничили движение. Служба восстановления и развития инфраструктуры области реализует план ликвидации критических повреждений дорожного покрытия, нанесения новой разметки, установки обновленных знаков и очистки обочин.

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