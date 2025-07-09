На головних автошляхах Прикарпаття цього тижня проводяться масштабні оновлювальні заходи, що спричиняють обмеження руху в Івано-Франківській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Івано-Франківська ОДА.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури області реалізує план ліквідації критичних пошкоджень дорожнього покриття, нанесення нової розмітки, встановлення оновлених знаків та очищення узбіч. Ці дії мають на меті покращити безпеку та зручність пересування.

Роботи охоплюють такі ділянки:

Н-09 Мукачево – Львів (відрізок від Бурштина до Львівської межі);

Н-10 Стрий – Мамалига (поблизу населеного пункту Дем’янів);

Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути;

Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин (від Калуша до села Копанки);

Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч (через Росільну);

Т-09-04 Озеряни – Кути;

Т-09-07 Залуква – Боднарів.

На всіх згаданих маршрутах можливі часткові труднощі з проїздом. Автомобілістів просять заздалегідь планувати маршрут, дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними до тимчасових попереджувальних позначень і не перевищувати швидкість у зоні проведення технічних робіт.

Фахівці наголошують, що своєчасне втручання дозволяє зберегти цілісність покриття, уникнути більших затрат у майбутньому та створити кращі умови для водіїв і пішоходів. Ремонтні підрозділи працюють у денні години з використанням сучасної техніки, щоб мінімізувати незручності та прискорити завершення кожного етапу. Графік робіт може змінюватися залежно від погодних умов.

Зважаючи на обмеження руху в Івано-Франківській області, водіям радять бути особливо уважними та враховувати можливі затримки під час поїздок цими напрямками.