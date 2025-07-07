Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську покликана забезпечити зручність для всіх категорій пасажирів, зменшити навантаження на водіїв і унеможливити суперечки щодо розрахунку.

Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську почне діяти в повному обсязі до кінця 2025 року, повідомляє Politeka.

Про це в коментарі повідомив голова Спілки перевізників Івано-Франківська Олег Стахів. За його словами, таке рішення має допомогти зменшити конфлікти між водіями й пільговиками та уніфікувати систему оплати.

«Ви ж самі розумієте: конфлікт пільговиків присутній, особливо в приватному транспорті. Ми давно хотіли зняти цю напругу. Поставте себе на місце пільговика: він заходить у комунальний транспорт, має доступ до картки "Галка". Тобто у нього проблем жодних немає. У приватному транспорті — є», — зазначив Стахів.

За його словами, валідатори закуповуватимуться за кошти самих перевізників, без залучення міського бюджету.

1 липня 2025 року міський голова Руслан Марцінків у відеозверненні заявив, що міськвиконком уже розпочав підготовку до впровадження електронного квитка в приватному транспорті. Очікується, що з вересня 2025 року пільгові категорії зможуть користуватися правом на безоплатний проїзд не лише в комунальних автобусах і тролейбусах, а й у приватних маршрутках — за наявності картки «Галка».

Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську покликана забезпечити зручність для всіх категорій пасажирів, зменшити навантаження на водіїв і унеможливити суперечки щодо розрахунку. Крім того, електронний облік пасажирів дозволить міській владі краще контролювати кількість пільговиків і планувати компенсації для перевізників. Очікується, що впровадження валідаторів завершиться до грудня 2025 року.

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