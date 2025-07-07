Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске призвана обеспечить удобство для всех категорий пассажиров, уменьшить нагрузку на водителей и сделать невозможным споры по расчету.

Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске начнет действовать в полном объеме до конца 2025, сообщает Politeka.

Об этом в комментарии сообщил глава Союза перевозчиков Ивано-Франковска Олег Стахов. По его словам, такое решение должно помочь уменьшить конфликты между водителями и льготниками и унифицировать систему оплаты.

«Вы же понимаете: конфликт льготников присутствует, особенно в частном транспорте. Мы давно хотели снять это напряжение. Поставьте себя на место льготника: он заходит в коммунальный транспорт, имеет доступ к карте "Галка". То есть у него проблем нет. В частном транспорте есть» , — отметил Стахов.

По его словам, валидаторы будут закупаться за средства самих перевозчиков, без привлечения городского бюджета.

1 июля 2025 года мэр Руслан Марцинкив в видеообращении заявил, что горисполком уже начал подготовку к внедрению электронного билета в частном транспорте. Ожидается, что с сентября 2025 г. льготные категории смогут пользоваться правом на безвозмездный проезд не только в коммунальных автобусах и троллейбусах, но и в частных маршрутках — при наличии карты «Галка».

Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске призвана обеспечить удобство для всех категорий пассажиров, уменьшить нагрузку на водителей и сделать невозможным споры по расчету. Кроме того, электронный учет пассажиров позволит городским властям лучше контролировать количество льготников и планировать компенсации для перевозчиков. Ожидается, что внедрение валидаторов завершится к декабрю 2025 года.

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