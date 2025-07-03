Місцвим мешканцям варто бути готовими до обмеження руху в Івано-Франківську, тож розповідаємо про причини та тривалість незручностей.

В Івано-Франківську та на дорогах Прикарпаття не припиняються ремонтні роботи, спрямовані на покращення стану доріг, тому введені обмеження руху, повідомляє Politeka.

Водіям варто враховувати обмеження руху в Івано-Франківську та на прилеглих трасах, адже ці незручності ще триватимуть деякий час.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня продовжують ліквідацію аварійної ямковості на важливих напрямках. Це дорога Т-09-02, що сполучає Креховичі з Дзвинячем, ділянка Н-09 між Мукачевом і Львовом.

А також це стосується траси в межах Обертинської громади, зокрема Т-09-04 Озеряни – Кути. Не оминуть незручності й водіїв на трасі Р-20, що проходить через Тязів, Косів, Старі Кути, включно з ділянками в Живачеві, Городенці, Снятині і селі Джурів.

Окрім ямкового ремонту, на дорогах державного значення відбуваються планові експлуатаційні роботи. Вони включають впорядкування узбіч, оновлення дорожньої розмітки, а також ремонт огорож, які відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки.

Найбільш завантажені траси, такі як М-30 Стрий – Ізварине, Н-09 Мукачево – Львів, Н-10 Стрий – Мамалига та Т-09-05 Делятин – Раківчик, дуже потребують цього.

Через всі ці роботи виникають часткові обмеження руху в Івано-Франківську, які можуть призводити до заторів у години пік. Водіям нагадують, що важливо не ігнорувати тимчасові знаки, дотримуватися швидкісного режиму і бути готовими до повільнішого пересування по місту й області.

Варто зауважити, що ці заходи спрямовані на те, щоб в перспективі підвищити якість доріг, зробити їх більш безпечними та комфортними для всіх учасників. Зрозуміло, що на час ремонту можуть виникнути незручності, але це тимчасова плата за кращі умови пересування у майбутньому.

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