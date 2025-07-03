Местным жителям следует быть готовыми к ограничению движения в Ивано-Франковске, поэтому рассказываем о причинах и длительности неудобств.

В Ивано-Франковске и на дорогах Прикарпатья не прекращаются ремонтные работы, направленные на улучшение состояния дорог, поэтому введены ограничения движения , сообщает Politeka.

Водителям следует учитывать ограничения движения в Ивано-Франковске и на близлежащих трассах, ведь эти неудобства еще будут продолжаться некоторое время.

По данным службы восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области, на этой неделе продолжают ликвидацию аварийной ямочности на важных направлениях. Это дорога Т-09-02, соединяющая Креховичи с Двинячем, участок Н-09 между Мукачево и Львовом.

А также это касается трассы в пределах Обертинского общества, в частности Т-09-04 Озеряне - Куты. Не минуют неудобства и водителей на трассе Р-20, проходящей через Тязов, Косов, Старые Куты, включая участки в Живачеве, Городенке, Снятине и деревне Джуров.

Кроме ямочного ремонта, на дорогах государственного значения проходят плановые эксплуатационные работы. Они включают упорядочение обочин, обновление дорожной разметки, а также ремонт заборов, которые играют важную роль в обеспечении безопасности.

Наиболее загруженные трассы, такие как М-30 Стрый – Изварино, Н-09 Мукачево – Львов, Н-10 Стрый – Мамалыга и Т-09-05 Делятин – Раковчик, очень нуждаются в этом.

Из-за всех этих работ возникают частичные ограничения движения в Ивано-Франковске, которые могут приводить к пробкам в часы пик. Водителям напоминают, что важно не игнорировать временные знаки, соблюдать скоростной режим и быть готовыми к более медленному передвижению по городу и области.

Следует отметить, что эти мероприятия направлены на то, чтобы в перспективе повысить качество дорог, сделать их более безопасными и комфортными для всех участников. Понятно, что при ремонте могут возникнуть неудобства, но это временная плата за лучшие условия передвижения в будущем.

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