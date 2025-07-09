На главных автодорогах Прикарпатья на этой неделе проводятся масштабные обновительные мероприятия, которые влекут за собой ограничение движения в Ивано-Франковской области, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет Ивано-Франковская ОГА.
Служба восстановления и развития инфраструктуры области реализует план ликвидации критических повреждений дорожного покрытия, нанесения новой разметки, установки обновленных знаков и очистки обочин. Эти действия направлены на улучшение безопасности и удобства передвижения.
Работы охватывают следующие участки:
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Н-09 Мукачево – Львов (отрезок от Янтаря до Львовской границы);
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Н-10 Стрый – Мамалыга (близ населенного пункта Демьянов);
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Р-20 Тязов – Косов – Старые Куты;
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Р-84 Бибрка – Калуш – Янтарь (от Калуша до села Копанки);
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Т-09-02 Креховичи – Дзвиняч (через Росильную);
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Т-09-04 Озеряне – Углы;
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Т-09-07 Залуква – Боднаров.
На всех упомянутых маршрутах возможны частичные сложности с проездом. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными к временным предупредительным обозначениям и не превышать скорость в зоне проведения технических работ.
Специалисты отмечают, что своевременное вмешательство позволяет сохранить целостность покрытия, избежать больших затрат в будущем и создать лучшие условия для водителей и пешеходов. Ремонтные подразделения работают в дневные часы с использованием современной техники, чтобы минимизировать неудобства и ускорить завершение каждого этапа. График работ может изменяться в зависимости от погодных условий.
Учитывая ограничения движения в Ивано-Франковской области, водителям советуют быть особенно внимательными и учитывать возможные задержки во время поездок по этим направлениям.
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