На главных автодорогах Прикарпатья на этой неделе проводятся масштабные обновительные мероприятия, которые влекут за собой ограничение движения в Ивано-Франковской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Ивано-Франковская ОГА.

Служба восстановления и развития инфраструктуры области реализует план ликвидации критических повреждений дорожного покрытия, нанесения новой разметки, установки обновленных знаков и очистки обочин. Эти действия направлены на улучшение безопасности и удобства передвижения.

Работы охватывают следующие участки:

Н-09 Мукачево – Львов (отрезок от Янтаря до Львовской границы);

Н-10 Стрый – Мамалыга (близ населенного пункта Демьянов);

Р-20 Тязов – Косов – Старые Куты;

Р-84 Бибрка – Калуш – Янтарь (от Калуша до села Копанки);

Т-09-02 Креховичи – Дзвиняч (через Росильную);

Т-09-04 Озеряне – Углы;

Т-09-07 Залуква – Боднаров.

На всех упомянутых маршрутах возможны частичные сложности с проездом. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными к временным предупредительным обозначениям и не превышать скорость в зоне проведения технических работ.

Специалисты отмечают, что своевременное вмешательство позволяет сохранить целостность покрытия, избежать больших затрат в будущем и создать лучшие условия для водителей и пешеходов. Ремонтные подразделения работают в дневные часы с использованием современной техники, чтобы минимизировать неудобства и ускорить завершение каждого этапа. График работ может изменяться в зависимости от погодных условий.

Учитывая ограничения движения в Ивано-Франковской области, водителям советуют быть особенно внимательными и учитывать возможные задержки во время поездок по этим направлениям.