Местные жители волнуются о графике отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Николаевской области, ведь все это затянулось на очень долго.

График отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Николаевской области означает, что в Южноукраинске люди уже более двух месяцев терпят ограничения, сообщает Politeka.

Как сообщает КП "Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство", пока нет никаких обнадеживающих новостей относительно быстрого возобновления поставок. Коммунальное предприятие борется не только с ремонтами, но и с ощутимым кадровым голодом.

График отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Николаевской области подтверждает, что жители Южноукраинска останутся без теплого душа по меньшей мере до 31.07.

Водоснабжение было отключено еще 11 июня после проведения гидравлических испытаний. Объяснения были краткими и очень общими. Мол, ремонт продолжается, просим относиться с пониманием. И тишина. Хотя люди ждали хоть ориентировочного срока, чтобы знать, на что рассчитывать.

Только 19 июня появилось официальное сообщение на сайте КП ТИКХ. Там наконец-то указали конкретную дату. Уже известно, что ограничения будут продолжаться до конца этого места.

На состоявшемся 18 июня заседании исполнительного комитета прозвучала публичная оценка ситуации. Начальник службы эксплуатации инженерных сетей коммунального предприятия Владимир Протас признал: процесс идет медленнее, чем хотелось бы.

Причина задержки – крайне ограниченные человеческие ресурсы. Компания имеет всего десять работников, которые распределены на семь бригад. Среди них только трое сварщиков, двое резчиков и пара электриков. И это на весь город.

Инженеров по контрольно-измерительным приборам, которые обычно играют ключевую роль в таких процессах, сейчас вообще нет.

Так что график отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Николаевской области остается без изменений, хотя ситуация напрямую влияет не только на комфорт людей, но и на темпы подготовки к новому отопительному сезону.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.