Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет включать в себя горячие обеды, домашний уход, услуги телемедицины, поддержку инклюзивных центров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области стала частью широкомасштабной инициативы, реализуемой при поддержке Управления ООН по координации гуманитарных дел (OCHA Ukraine) совместно с Гуманитарным фондом для Украины, сообщает Politeka.

Информация об этом размещена на странице Caritas Ukraine.

Целью программы является оказание комплексной поддержки уязвимым жителям Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей, пострадавших от последствий войны или вынужденных покинуть свои дома.

В частности, организации «Каритас» в Каменском, Кривом Роге, Запорожье и Николаеве будут обеспечивать проведение ремонтов во временном жилье, предоставлять необходимую мебель и бытовые вещи.

В рамках этого проекта предусмотрено формирование стартовых наборов для недавно эвакуированных, выдачу гигиенических комплектов для лиц с инвалидностью и других групп с особыми потребностями. Кризисные центры будут предоставлять консультации психологов, юристов и специалистов по финансовым вопросам.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет включать в себя горячие обеды, домашний уход, услуги телемедицины, поддержку инклюзивных центров, а также организацию пространств, дружественных к детям.

Проект продлится с 1 июня 2025 года до конца мая 2026 года. Представители уже приступили к работе в общинах, а подробные обновления доступны на страницах региональных офисов в соцсетях.

К слову, денежные выплаты могут получить и переселенцы, временно находившиеся за границей. Есть несколько категорий, имеющих право на получение такой помощи.

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