Літні люди, які були змушені залишити рідні домівки через війну, можуть розраховувати на грошову допомогу для ВПО в Дніпрі.

Грошова допомога для ВПО в Дніпрі стала доступною завдяки програмі Всесвітньої продовольчої організації ООН, яка триватиме щонайменше до середини 2025 року, повідомляє Politeka.

Як зазначається на офіційному сайті Мінсоцполітики, грошова допомога для ВПО в Дніпрі передбачає виплати для тих пенсіонерів, які мешкають у зонах активних бойових дій або поруч із ними.

Програма охоплює й тих, хто проживає у самому облцентрі. Розмір виплат розраховується просто. Якщо пенсія становить, наприклад, 3100 гривень, то пенсіонеру нараховується доплата в розмірі 150 грн. Різниця між базовою планкою в 3250 гривень і фактичною сумою пенсії автоматично надходить на банківський рахунок отримувача.

Найголовніше те, що жодних заяв писати не потрібно. Уся інформація вже є у Пенсійному фонді. Якщо людина відповідає критеріям, система автоматично зараховує її до списку отримувачів.

Грошова допомога для ВПО в Дніпрі не передбачає подачі додаткових документів. Але є важливі умови. По-перше, пенсія має бути не вищою за 3250.

По-друге, людина не повинна була отримувати іншу міжнародну підтримку з першого березня 2023 року. І, звісно, потрібно проживати в зоні, де тривають бойові дії або яка офіційно визнана прифронтовою.

Ці виплати призначені для тих, кому справді складно. Літні люди часто не мають змоги працювати чи шукати інші джерела доходу, тому навіть така невелика доплата може стати рятівною. За неї можна придбати найнеобхідніше: ліки, продукти, оплатити частину комуналки.

Варто підкреслити, що дана ініціатива є частиною масштабної програми підтримки, яка охоплює не лише наше місто, а й інші регіони, зокрема прифронтові.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: виплати можуть отримати не всі, яким критеріям треба відповідати.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області: українців забезпечать продуктами, питною водою і не тільки.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.