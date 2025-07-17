Пожилые люди, вынужденные покинуть родные дома из-за войны, могут рассчитывать на денежную помощь для ВПЛ в Днепре.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепре стала доступна благодаря программе Всемирной продовольственной организации ООН, которая продлится по меньшей мере до середины 2025 года, сообщает Politeka.

Как отмечается на официальном сайте Минсоцполитики, денежная помощь для ВПЛ в Днепре предусматривает выплаты для тех пенсионеров, которые проживают в зонах активных боевых действий или рядом с ними.

Программа охватывает и проживающих в самом облцентре. Размер выплат рассчитывается просто. Если пенсия составляет, например, 3100 гривен, пенсионеру начисляется доплата в размере 150 грн. Разница между базовой планкой 3250 гривен и фактической суммой пенсии автоматически поступает на банковский счет получателя.

Самое главное, что никаких заявлений писать не нужно. Вся информация уже есть в Пенсионном фонде. Если человек отвечает критериям, система автоматически причисляет его к списку получателей.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепре не предусматривает подачи дополнительных документов. Но есть важные условия. Во-первых, пенсия должна быть не выше 3250.

Во-вторых, человек не должен был получать другую международную поддержку с первого марта 2023 года. И, конечно, нужно проживать в зоне, где продолжаются боевые действия или официально признана прифронтовой.

Эти выплаты предназначены для тех, кому действительно сложно. Старики часто не могут работать или искать другие источники дохода, поэтому даже такая небольшая доплата может стать спасительной. За нее можно приобрести самое необходимое: лекарство, продукты, оплатить часть коммуналки.

Следует подчеркнуть, что данная инициатива является частью масштабной программы поддержки, которая охватывает не только наш город, но и другие регионы, в частности, прифронтовые.

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