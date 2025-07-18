Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком предоставляется по установленному расписанию.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком выдают в Штабе помощи переселенцам, однако стоит знать все нюансы, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на Телеграмм-канале штаба.

В Хмельницкой городской территориальной общине продолжается выдача продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц от девятнадцати до шестидесяти лет. Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком предоставляется тем, кто не получал ее в мае или июне, а также вновь прибывшим переселенцам, которые только что зарегистрировались в общине и получили соответствующую справку о статусе внутренне перемещенного лица.

Особое внимание уделяется отдельным категориям внутренне перемещенных лиц, которые по разным причинам не получили ее раньше. В частности, это касается семей с детьми, в том числе матери, отца и детей младше восемнадцати лет, многодетных семей, а также семей, в составе которых есть дети на попечении. Представители таких домохозяйств имеют право на получение продуктовых наборов.

Выдача гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком проводится по следующему графику: с понедельника по четверг с девяти утра до шестнадцати часов дня Пятница определена санитарным днем, в связи с чем выдача в этот день не осуществляется.

Поддержку можно получить по адресу штаба: улица Героев Мариуполя, дом тридцать три. Ранее эта улица называлась Гагарина.

Для получения гуманитарной поддержки внутриперемещенным лицам необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

свидетельства о рождении детей (для семей с детьми);

справки, подтверждающие статус внутренне перемещенного лица в городском территориальном обществе.

В случае, если лицо является человеком с инвалидностью, обязательно предоставление удостоверения, в котором указана группа инвалидности.

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