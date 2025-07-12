Безкоштовне житло для переселенців Хмельницькій області пропонується лише порядним людям, які прагнуть спокою та затишку.

У Хмельницькій області пропонується безкоштовне житло для переселенців, доступне для жінок, дітей, людей похилого віку та сімей без нащадків, повідомляє Politeka.

Така інформація надається на сайті Допомагай.

У Старокостянтинівському районі готові надати комфортне проживання у двох варіантах житла — це двокімнатний будинок із облаштованою кухнею, газовою плитою та ванною кімнатою, яка включає санвузол.

Усі необхідні комунікації підключені, є інтернет. Село мальовниче, розташоване поруч школа, дитячий садок, магазини, зупинка транспорту, відділення Нової та Укрпошти, ринок, СТО та інші зручності. Вільні чотири місця, готові прийняти переселенців уже зараз. За додатковою інформацією можна звертатися за телефоном.

Другий варіант житла — приватний цегляний будинок площею 110 кв.м, розташований у селі Старий Остропіль того ж району. Тут є всі сучасні зручності: газ, вода, електрика, інтернет. Територія села дуже приваблива природою — поруч ліс та річка, а також зручне транспортне сполучення трасою Київ-Хмельницький.

У населеному пункті знаходяться школа, дитячий садок, магазини, ринок, СТО, поштові відділення, амбулаторія. Безкоштовне житло для переселенців Хмельницькій області пропонується лише порядним людям, які прагнуть спокою та затишку.

Ця пропозиція допоможе забезпечити безпечні умови для тих, хто потребує тимчасового притулку в безпечному регіоні. Всі бажаючі можуть отримати докладну інформацію та домовитися про поселення по телефону.

До слова, на «Допомагай» можна знайти інформацію про безкоштовну домівку, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, волонтерські ініціативи та багато іншого.

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