Субсидії для пенсіонерів у Хмельницькій області на оренду можуть отримати внутрішньо переміщені особи, проте може статись ситуація, коли в заяві допущено помилку.

Субсидії у Хмельницькій області для пенсіонерів надаються українцям зі статусом ВПО на оренду житла, проте для цього є певні умови, повідомляє Politeka.net.

Фахівці «Юридичного порадника» розповіли, що буде, якщо допустили помилку в заяві.

Субсидії для пенсіонерів у Хмельницькій області на оренду можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які знімають квартиру чи будинок та витрачають на оплату понад 20% сукупного доходу своєї родини.

Однак подання заяви передбачає кілька можливих сценаріїв, і важливо враховувати всі нюанси, щоб уникнути відмови.

Перший варіант — заяву не приймають до розгляду

Це трапляється, коли подані документи мають критичні помилки чи неповні дані. Наприклад, у договорі оренди можуть бути відсутні підписи сторін, необхідна інформація про наймача чи наймодавця, строк дії угоди чи опис прав та обов’язків. Також причиною відмови є неправильне заповнення заяви (форми №2 чи №5), відсутність підпису чи завершений термін дії електронного підпису (коли документи подавалися онлайн). Коли договір оренди втратив чинність на момент подання — заяву теж не розглядатимуть. У таких випадках документи повертають без розгляду, додавши офіційне пояснення причин.

Другий варіант — заяву прийнято, але є помилки

У разі того, коли заяву прийняли, але виявили неточності, Пенсійний фонд України повідомить заявника. У разі, якщо в договорі передбачена компенсація для орендодавця, йому також буде надіслане повідомлення. Після цього сторони мають 30 днів для усунення помилок — оновлення договору або подання нових документів. Виправлені матеріали можна подати через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або безпосередньо до Пенсійного фонду.

Третій варіант — відмова через несвоєчасне оновлення

Якщо протягом 30 днів заявник не подає оновлені документи або не інформує про внесені зміни, Пенсійний фонд має право відмовити у наданні субсидії для пенсіонерів у Хмельницькій області на оренду. У такому випадку процедуру доведеться розпочинати заново.

Що робити у разі відсутності даних у державних реєстрах

Якщо протягом трьох робочих днів з моменту подання заяви необхідна інформація не надходить із державних реєстрів, ПФУ повідомить про це. У такій ситуації наймач або наймодавець мають п’ять робочих днів, щоб надати документи, які підтверджують відсутні дані. Це може допомогти уникнути відмови через технічні причини.

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