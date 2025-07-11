Субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области на аренду могут получить внутренне перемещенные лица, однако может произойти ситуация, когда в заявлении допущена ошибка.

Субсидии в Хмельницкой области для пенсионеров предоставляются украинцам со статусом ВПЛ на аренду жилья, однако для этого есть определенные условия, сообщает Politeka.net.

Специалисты «Юридического советчика» рассказали, что будет, если допустили ошибку в заявлении.

Субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области на аренду могут получить внутренне перемещенные лица, которые снимают квартиру или дом и тратят на оплату более 20% совокупного дохода своей семьи.

Однако подача заявления предполагает несколько возможных сценариев, и важно учитывать все нюансы во избежание отказа.

Первый вариант – не принимают к рассмотрению

Это случается, когда данные документы имеют критические ошибки или неполные данные. Например, в договоре аренды могут отсутствовать подписи сторон, необходимая информация о нанимателе или наймодателе, сроке действия соглашения или описании прав и обязанностей. Также причиной отказа является неправильное заполнение заявления (формы №2 или №5), отсутствие подписи или истекший срок действия электронной подписи (когда документы подавались онлайн). Когда договор аренды утратил силу на момент подачи — заявление тоже не будет рассматриваться. В таких случаях документы возвращаются без рассмотрения, добавив официальное объяснение причин.

Второй вариант – принято, но есть ошибки

В случае, когда его приняли, но обнаружили неточности, Пенсионный фонд Украины уведомит заявителя. В случае, если в договоре предусмотрена компенсация арендодателю, ему также будет отправлено сообщение. После этого у сторон есть 30 дней для устранения ошибок — обновление договора или представление новых документов. Исправленные материалы можно предоставить через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или непосредственно в Пенсионный фонд.

Третий вариант – отказ из-за несвоевременного обновления

Если в течение 30 дней заявитель не представляет обновленные документы или не информирует о внесенных изменениях, Пенсионный фонд имеет право отказать в предоставлении субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области на аренду. В таком случае процедуру придется начинать заново.

Что делать при отсутствии данных в государственных реестрах

Если в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления необходимая информация не поступает из государственных реестров, ПФУ уведомит об этом. В такой ситуации у нанимателя или наймодателя есть пять рабочих дней, чтобы предоставить документы, подтверждающие отсутствующие данные. Это может помочь избежать отказа по техническим причинам.

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