Пасажирам радять уважно ознайомитися з новим графіком руху поїздів з Хмельницького, щоб заздалегідь спланувати свої поїздки.

Новий графік руху поїздів з Хмельницького введуть тимчасово, проте пасажирам варто знати про зміни під час підготовки до поїздок, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала Укрзалізниця на своєму каналі в Телеграм.

У липні на деяких напрямках приміського сполучення у області відбудуться зміни у русі поїздів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Пасажирам радять уважно ознайомитися з новим графіком руху поїздів з Хмельницького, щоб заздалегідь спланувати свої поїздки.

З 14 по 18 липня, а також з 21 по 25 липня тимчасово скасовується курсування приміських елктропоїздів за маршрутом Хмельницький-Ларга–Гречани (№6383/6384).

Окрім того, новий графік руху поїздів з Хмельницького стосується приміського експресу:

№6385 вирушатиме пізніше: новий час відправлення — 15:33, прибуття — 20:42. Раніше поїзд курсував із 13:15 до 18:19.

Такох змінено розклад електрички №6386 Ларга – Кам’янець-Подільський. Він також змінює час у русі. Відправлення тепер о 21:12, прибуття — о 22:12. У звичному графіку він курсував з 18:49 до 19:49.

Ці зміни тимчасові та пов’язані з технічними роботами на окремих ділянках залізниці. Залізничники перепрошують за можливі незручності та закликають пасажирів враховувати оновлений розклад під час планування подорожей у зазначений період.

"Перепрошуємо за незручності та просимо врахувати зміни при подорожах", - наголосили в Укрзалізниці.

Також українцям варто знати, Укрзалізниця оголосила про запуск нового регіонального експреса №826/825 сполученням Львів — Тернопіль — Хмельницький, який курсуватиме щодня, крім вівторка. Перший рейс відправиться з вокзалу вже 11 липня.

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