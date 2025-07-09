Пассажирам советуют внимательно ознакомиться с новым графиком движения поездов из Хмельницкого, чтобы заранее спланировать свои поездки.

Новый график движения поездов из Хмельницкого будет введен временно, однако пассажирам следует знать об изменениях во время подготовки к поездкам, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала Укрзализныця на своем канале в Телеграмме.

В июле по некоторым направлениям пригородного сообщения в области произойдут изменения в движении поездов в связи с проведением ремонтных работ. Пассажирам советуют внимательно ознакомиться с новым графиком движения поездов из Хмельницкого, чтобы заранее спланировать свои поездки.

С 14 по 18 июля, а также с 21 по 25 июля временно отменяется курсирование пригородных элктропоездов по маршруту Хмельницкий–Ларга–Гречаны (№6383/6384).

Кроме того, новый график движения поездов из Хмельницкого касается пригородного экспресса:

№6385 будет отправляться позже: новое время отправления - 15:33, прибытие - 20:42. Ранее состав курсировал с 13:15 до 18:19.

Таких изменено расписание электрички №6386 Ларга – Каменец-Подольский. Он также сменяет время в поездке. Отправление теперь в 21:12, прибытие - в 22:12. В обычном графике он курсировал с 18:49 до 19:49.

Эти изменения временны и связаны с техническими работами на отдельных участках железной дороги. Железнодорожники извиняются за возможные неудобства и призывают пассажиров учитывать обновленное расписание во время планирования путешествий в указанный период.

"Извиняемся за неудобства и просим учесть изменения при путешествиях", - подчеркнули в Укрзализныце.

Также украинцам следует знать, Укрзализныця объявила о запуске нового регионального экспресса №826/825 сообщением Львов - Тернополь - Хмельницкий, который будет курсировать каждый день, кроме вторника. Первый рейс отправится с вокзала уже 11 июля.

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