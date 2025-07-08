Графік відключення газу в Хмельницькій області оприлюднила місцева філія компанії «Газмережі», повідомляє Politeka.

У період з 8 по 14 липня триватимуть ремонтні заходи, що охоплять як обласний центр, так і прилеглі села. Під час робіт передбачено тимчасове припинення подачі блакитного палива до низки будинків.

У Хмельницькому без постачання залишаться об’єкти за адресами: вул. Будівельників, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, а також житлові споруди на вулиці Серпневій (№17–26), де переважає приватна забудова. Аналогічна ситуація спостерігатиметься на Отрадній, будинки 1, 2, 3.

Окрім міських адрес, обмеження діятимуть у Лісовогринівецькій громаді: села Климашівка, Скаржинці, Пашківці, частково — Лісові Гринівці (вулиця Західна). Також під відключення потрапляє село Видрові Доли, що входить до Хмельницької міської громади.

газова плита

Газопостачання поступово повертатимуть після завершення основних робіт на мережах. Споживачів просять підготуватися: відкрити доступ до обладнання, укласти відповідні договори на обслуговування внутрішньої інфраструктури, не зволікати з оплатою отриманих послуг. Лише при дотриманні цих умов відновлення подачі ресурсу відбуватиметься у передбачені терміни.

Графік відключення газу в Хмельницькій області дозволяє уникнути незручностей та завчасно підготуватися до тимчасових обмежень. Комунальники запевняють: усі кроки спрямовані на безпечну та стабільну експлуатацію газових мереж у регіоні.

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