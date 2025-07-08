Графік відключення газу в Хмельницькій області дозволяє уникнути незручностей та завчасно підготуватися до тимчасових обмежень.

Графік відключення газу в Хмельницькій області оприлюднила місцева філія компанії «Газмережі», повідомляє Politeka.

У період з 8 по 14 липня триватимуть ремонтні заходи, що охоплять як обласний центр, так і прилеглі села. Під час робіт передбачено тимчасове припинення подачі блакитного палива до низки будинків.

У Хмельницькому без постачання залишаться об’єкти за адресами: вул. Будівельників, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, а також житлові споруди на вулиці Серпневій (№17–26), де переважає приватна забудова. Аналогічна ситуація спостерігатиметься на Отрадній, будинки 1, 2, 3.

Окрім міських адрес, обмеження діятимуть у Лісовогринівецькій громаді: села Климашівка, Скаржинці, Пашківці, частково — Лісові Гринівці (вулиця Західна). Також під відключення потрапляє село Видрові Доли, що входить до Хмельницької міської громади.

Газопостачання поступово повертатимуть після завершення основних робіт на мережах. Споживачів просять підготуватися: відкрити доступ до обладнання, укласти відповідні договори на обслуговування внутрішньої інфраструктури, не зволікати з оплатою отриманих послуг. Лише при дотриманні цих умов відновлення подачі ресурсу відбуватиметься у передбачені терміни.

Графік відключення газу в Хмельницькій області дозволяє уникнути незручностей та завчасно підготуватися до тимчасових обмежень. Комунальники запевняють: усі кроки спрямовані на безпечну та стабільну експлуатацію газових мереж у регіоні.

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