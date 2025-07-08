Обмеження руху у Рівному заплановане на найближчі дні, тому міська влада закликає водіїв бути особливо уважними, заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, уникати ділянок із ремонтами, передає Politeka.

Найбільші зміни очікуються на вулицях Захисників Маріуполя, Соломії Крушельницької, у районі Гідропарку, а також на перехресті проспекту Миру та вулиці Тараса Давидюка. На цих відрізках дороги проводяться роботи з оновлення покриття, що може призвести до тимчасового обмеження проїзду та заторів, особливо у години пік.

Крім того, на вулиці Замковій та проспекті Миру стартували поточні роботи з ремонту зливової каналізації. Це також передбачає часткове перекриття руху транспорту, що ускладнить доступ до прилеглих ділянок. Водіїв просять врахувати ці обставини при плануванні поїздок.

Окремо в місті триває встановлення нових дорожніх знаків, що також може вплинути на організацію руху. Нові знаки з’являться на таких вулицях: Богдана Хмельницького, Грушевського, Василя Червонія, а також у мікрорайоні Видумка. У зв’язку з цим можливі короткочасні зупинки транспорту, зміни пріоритетів руху на деяких перехрестях та зниження швидкості на цих вулицях.

Обмеження руху у Рівному — тимчасові, але необхідні заходи, пов’язані з покращенням стану дорожньої інфраструктури та безпеки руху.

Мешканців інформуватимуть про хід і завершення робіт. Тим часом водіїв просять з розумінням поставитися до ситуації, не порушувати правил дорожнього руху, звертати увагу на дорожні знаки та попереджувальні таблички.