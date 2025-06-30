Подорожчання проїзду у Рівному є майже неминучим, і може бути запроваджене вже невдовзі.

Подорожчання проїзду у Рівному заплановане з 1 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Управління транспорту Рівненської міської ради підготувало проєкт рішення, який передбачає суттєве підвищення вартості проїзду в громадському транспорті — як у тролейбусах, так і в маршрутках. Про це йдеться в документах міської ради.

Згідно з пропозицією, одна поїздка в тролейбусі коштуватиме 15 гривень, а місячний проїзний квиток – 400 грн. Таке рішення пов’язане з фінансовими труднощами комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс».

У 2022 році збитки підприємства склали понад 6 мільйонів гривень, у 2023 – понад 12 мільйонів, а у 2025 очікується дефіцит у понад 43 мільйони гривень. Саме це стало основним аргументом для обґрунтування нових тарифів.

Також передбачено збільшення вартості поїздки в маршрутному таксі до 18 грн. Така зміна пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати, підвищенням цін на паливо, запчастини та вартість ремонтних робіт. Крім того, тариф у 18 грн застосовуватиметься й до перевезення багажу.

Наразі відповідні проєкти рішень проходять етап громадського обговорення. Якщо їх буде схвалено депутатами міськради, то оновлені тарифи набудуть чинності вже з 1 серпня 2025 року. Таким чином, подорожчання проїзду у Рівному є майже неминучим.

До слова, в Київській області також відбулося подорожчання.

Перевізник ТОВ «Обухівтранс» підвищив тарифи на приміські автобусні маршрути. Так, вартість проїзду на маршрутах №313 (Українка – Київ) та №311 (Обухів – Київ, автостанція «Видубичі») тепер становить 70 гривень за поїздку.

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