Подорожание проезда в Ровно почти неизбежно, и может быть введено уже вскоре.

Подорожание проезда в Ровно намечено с 1 августа 2025 года, сообщает Politeka.

Управление транспорта Ровенского городского совета подготовило проект решения, который предполагает существенное повышение стоимости проезда в общественном транспорте как в троллейбусах, так и в маршрутках. Об этом говорится в документах городского совета .

Согласно предложению, одна поездка в троллейбусе будет стоить 15 гривен, а месячный проездной билет – 400 грн. Такое решение связано с финансовыми трудностями коммунального предприятия «Ровноэлектроавтотранс».

В 2022 году убытки предприятия составили более 6 миллионов гривен, в 2023 – свыше 12 миллионов, а в 2025 году ожидается дефицит более 43 миллионов гривен. Именно это стало основным аргументом для обоснования новых тарифов.

Также предусмотрено увеличение стоимости поездки в маршрутном такси до 18 грн. Такое изменение объясняется ростом минимальной заработной платы, повышением цен на топливо, запчасти и стоимость ремонтных работ.

Соответствующие проекты решений проходят этап общественного обсуждения. Если они будут одобрены депутатами горсовета, то обновленные тарифы вступят в силу уже с 1 августа 2025 года. Таким образом, подорожание проезда в Ровно почти неизбежно.

К слову, в Киевской области также произошло подорожание .

Перевозчик ООО "Обуховтранс" повысил тарифы на пригородные автобусные маршруты. Так, стоимость проезда по маршрутам №313 (Украинка – Киев) и №311 (Обухов – Киев, автостанция «Выдубичи») теперь составляет 70 гривен за одну поездку.

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