Ограничение движения в Ровно запланировано на ближайшие дни, поэтому городские власти призывают водителей быть внимательными, заранее планировать маршруты и, по возможности, избегать участков с ремонтами, передает Politeka.

Самые большие изменения ожидаются на улицах Защитников Мариуполя, Соломии Крушельницкой, в районе Гидропарка, а также на перекрестке проспекта Мира и улицы Тараса Давидюка. На этих отрезках дороги проводятся работы по обновлению покрытия, что может привести к временному ограничению проезда и пробок, особенно в часы пик.

Кроме того, на улице Замковой и проспекте Мира стартовали текущие работы по ремонту ливневой канализации. Это также предполагает частичное перекрытие движения транспорта, что усложнит доступ к близлежащим участкам. Водителей просят учесть эти обстоятельства при планировании поездок.

Отдельно в городе идет установка новых дорожных знаков, что также может повлиять на организацию движения. Новые знаки появятся на таких улицах: Богдана Хмельницкого, Грушевского, Василия Червония, а также в микрорайоне Выдумка. В этой связи возможны кратковременные остановки транспорта, изменения приоритетов движения на некоторых перекрестках и снижение скорости на этих улицах.

Ограничение движения в Ровно – временные, но необходимые меры, связанные с улучшением состояния дорожной инфраструктуры и безопасности движения.

Жителей будут информировать о ходе и завершении работ. Тем временем водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, не нарушать ПДД, обращать внимание на дорожные знаки и предупредительные таблички.