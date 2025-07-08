График отключения газа в Хмельницкой области позволяет избежать неудобств и заранее подготовиться к временным ограничениям.

График отключения газа в Хмельницкой области обнародовал местный филиал компании «Газсети», сообщает Politeka.

В период с 8 по 14 июля будут продолжаться ремонтные мероприятия, охватывающие как областной центр, так и близлежащие села. В ходе работ предусмотрено временное прекращение подачи голубого топлива в ряд домов.

В Хмельницком без снабжения останутся объекты по адресам: ул. Строителей, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, а также жилые постройки на улице Августовской (№17–26), где преобладает частная застройка. Аналогичная ситуация будет наблюдаться на Отрадной, дома 1, 2, 3.

Кроме городских адресов, ограничения будут действовать в Лисовогриновецкой общине: села Климашевка, Скаржинцы, Пашковцы, частично - Лесные Гриновцы (улица Западная). Также под отключение попадает село Выдровые Судьбы, входящее в Хмельницкую городскую общину.

Газоснабжение будет постепенно возвращаться после завершения основных работ на сетях. Потребителей просят подготовиться: открыть доступ к оборудованию, заключить соответствующие договоры на обслуживание внутренней инфраструктуры, не тянуть с оплатой полученных услуг. Только при соблюдении этих условий восстановление подачи ресурса будет происходить в установленные сроки.

График отключения газа в Хмельницкой области позволяет избежать неудобств и заранее подготовиться к временным ограничениям. Коммунальщики уверяют: все шаги направлены на безопасную и стабильную эксплуатацию газовых сетей в регионе.

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