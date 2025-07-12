Бесплатное жилье для переселенцев Хмельницкой области предлагается только порядочным людям, стремящимся к покою и уюту.

В Хмельницкой области предлагается бесплатное жилье для переселенцев, доступное для женщин, детей, пожилых людей и семей без потомков, сообщает Politeka.

Такая информация предоставляется на сайте Допомогай .

В Староконстантиновском районе готовы предоставить комфортное проживание в двух вариантах жилья – это двухкомнатный дом с обустроенной кухней, газовой плитой и ванной комнатой, включающей санузел.

Все необходимые коммуникации подключены, есть Интернет. Село живописное, расположенное рядом школа, детский сад, магазины, остановка транспорта, отделения Новой и Укрпочты, рынок, СТО и другие удобства. Свободны четыре места, готовые принять переселенцев уже сейчас. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону.

Второй вариант жилья – частный кирпичный дом площадью 110 кв.м, расположенный в селе Старый Острополь того же района. Здесь есть все современные удобства: газ, вода, электричество, интернет. Территория села очень привлекательна природой — рядом лес и река, а также удобное транспортное сообщение по трассе Киев-Хмельницкий.

В населённом пункте находятся школа, детский сад, магазины, рынок, СТО, почтовые отделения, амбулатория. Бесплатное жилье для переселенцев Хмельницкой области предлагается только порядочным людям, стремящимся к покою и уюту.

Это предложение поможет обеспечить безопасные условия для тех, кто нуждается в временном убежище в безопасном регионе. Все желающие могут получить подробную информацию и договориться о поселении по телефону.

К слову, на «Допомогай» можно найти информацию о бесплатном доме, гуманитарной помощи, медицинской поддержке, волонтерских инициативах и многом другом.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Жилье для переселенцев в Хмельницком: кто гарантированно получит крышу над головой.

Також Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: куда обращаться за недополученной помощью.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Николаевской области: кто может получить недополученную помощь, объяснение ПФУ.