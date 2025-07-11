Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому надається у декількох напрямках

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому надається благодійним фондом Карітас, який готовий надати медичні послуги бозоплатно, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Медичний центр «Карітас Хмельницький» — це частина великої міжнародної спільноти Карітас, яка надає допомогу у понад 200 країнах світу. Команда центру складається з досвідчених лікарів, медичних сестер, психологів, психотерапевтів, соціальних працівників, які надають допомогу як амбулаторно, так і в рамках мобільних виїздів у громади.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому надається у декількох напрямках.

У центрі ви можете отримати якісну первинну медичну допомогу. Там проводять консультації лікаря загальної практики для дорослих і дітей, надаємо супровід хронічних захворювань, здійснюємо профілактичні огляди, вакцинацію та комплексне лікування поширених захворювань.

Також надають емоційну підтримку всім, хто переживає складні життєві ситуації: індивідуальні консультації для дорослих, дітей, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів. Проводяться групи підтримки, психоедукаційні заняття для родин.

Підтримують також пацієнтів із важкими та невиліковними хворобами. Пропонують домашні візити медичного персоналу, контроль болю, полегшення симптомів, психологічний і соціальний супровід як для хворого, так і для його близьких.

Для тих, хто не має доступу до медичних закладів, організовують виїзні бригади.

Після інсультів, травм або важких захворювань дуже важливо відновити рухливість і повсякденні навички. У центрі «Карітас Хмельницький» надаються послуги фізіотерапії, лікувального масажу, ерготерапії.

Фахівці також проводять ультразвукову діагностику для дорослих і дітей: органів черевної порожнини, щитоподібної залози, сечостатевої системи, серця, суглобів тощо. Ви отримаєте не лише результат дослідження, а й детальні рекомендації.

Як записатися на прийом та отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Хмельницькому:

Записатися можна кількома способами:

Через онлайн-форму на сайті Medics;

Безпосередньо через сервіс Medics на спеціалізовані послуги, такі як УЗД чи консультації психолога;

За телефоном контакт-центру;

Особисто у медичному центрі за адресою: місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 10/3-Б.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00.

Домашні візити здійснюються за попереднім погодженням.

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