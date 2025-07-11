Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому надається благодійним фондом Карітас, який готовий надати медичні послуги бозоплатно, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Медичний центр «Карітас Хмельницький» — це частина великої міжнародної спільноти Карітас, яка надає допомогу у понад 200 країнах світу. Команда центру складається з досвідчених лікарів, медичних сестер, психологів, психотерапевтів, соціальних працівників, які надають допомогу як амбулаторно, так і в рамках мобільних виїздів у громади.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Хмельницькому надається у декількох напрямках.

У центрі ви можете отримати якісну первинну медичну допомогу. Там проводять консультації лікаря загальної практики для дорослих і дітей, надаємо супровід хронічних захворювань, здійснюємо профілактичні огляди, вакцинацію та комплексне лікування поширених захворювань.

Також надають емоційну підтримку всім, хто переживає складні життєві ситуації: індивідуальні консультації для дорослих, дітей, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів. Проводяться групи підтримки, психоедукаційні заняття для родин.

Субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі

Підтримують також пацієнтів із важкими та невиліковними хворобами. Пропонують домашні візити медичного персоналу, контроль болю, полегшення симптомів, психологічний і соціальний супровід як для хворого, так і для його близьких.

Для тих, хто не має доступу до медичних закладів, організовують виїзні бригади.

Після інсультів, травм або важких захворювань дуже важливо відновити рухливість і повсякденні навички. У центрі «Карітас Хмельницький» надаються послуги фізіотерапії, лікувального масажу, ерготерапії.

Фахівці також проводять ультразвукову діагностику для дорослих і дітей: органів черевної порожнини, щитоподібної залози, сечостатевої системи, серця, суглобів тощо. Ви отримаєте не лише результат дослідження, а й детальні рекомендації.

Як записатися на прийом та отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Хмельницькому:

Записатися можна кількома способами:

  • Через онлайн-форму на сайті Medics;
  • Безпосередньо через сервіс Medics на спеціалізовані послуги, такі як УЗД чи консультації психолога;
  • За телефоном контакт-центру;
  • Особисто у медичному центрі за адресою: місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 10/3-Б.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00.

Домашні візити здійснюються за попереднім погодженням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Житло для переселенців у Хмельницькому: хто гарантовано отримає дах над головою.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові та області: що передбачає підтримка для українців.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: українців готові підтримати, надають низку безкоштовних послуг.