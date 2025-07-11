Гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницком предоставляется по нескольким направлениям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницком предоставляется благотворительным фондом Каритас, который готов предоставить медицинские услуги безвозмездно, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Медицинский центр «Каритас Хмельницкий» — это часть крупного международного сообщества Каритас, оказывающая помощь более чем в 200 странах мира. Команда центра состоит из опытных врачей, медицинских сестер, психологов, психотерапевтов, социальных работников, оказывающих помощь как амбулаторно, так и в рамках мобильных выездов у общины.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницком предоставляется по нескольким направлениям.

В центре можно получить качественную первичную медицинскую помощь. Там проводят консультации врача общей практики для взрослых и детей, сопровождаем хронические заболевания, осуществляем профилактические осмотры, вакцинацию и комплексное лечение распространенных заболеваний.

Также оказывают эмоциональную поддержку всем переживающим сложные жизненные ситуации: индивидуальные консультации для взрослых, детей, внутренне перемещенных лиц, ветеранов. Проводятся группы поддержки, психоэдукационные занятия для семей.

Поддерживают также пациентов с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Предлагают домашние визиты медицинского персонала, контроль боли, облегчение симптомов, психологическое и социальное сопровождение как для больного, так и его близких.

Для тех, кто не имеет доступа в медицинские учреждения, организуют выездные бригады.

После инсультов, травм или тяжелых заболеваний очень важно восстановить подвижность и обычные навыки. В центре "Каритас Хмельницкий" предоставляются услуги физиотерапии, лечебного массажа, эрготерапии.

Специалисты также проводят ультразвуковую диагностику для взрослых и детей: органов брюшной полости, щитовидной железы, мочеполовой системы, сердца, суставов и т.п.

Как записаться на прием и получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Хмельницком:

Записаться можно несколькими способами:

Через онлайн-форму на сайте Medics;

Непосредственно через сервис Medics на специализированные услуги, такие как УЗИ или консультации психолога;

По телефону в контакт-центр;

Лично в медицинском центре по адресу: город Хмельницкий, Заречанская улица, 10/3-Б.

График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Домашние визиты осуществляются по предварительному согласованию.

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