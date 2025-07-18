Подорожание продуктов в Харьковской области в июле стало заметно для жителей региона, информирует Politeka.

Об этом свидетельствуют данные с сайта " Минфин ".

Наиболее резко изменились ценники на апельсины . Средняя цена достигла 83,15 гривны за килограмм, хотя в июне она не превышала 76,30. Самое низкое предложение — у Auchan (73,90), тогда как у Megamarket этот цитрус продают по 92,40. Рост за последние 30 дней – +7,45 грн, что является существенным показателем для этой группы товаров.

На втором месте по динамике – живая рыба . Стоимость карпа выросла со 173,63 до 192,00 грн/кг. За последние три недели уровень оставался стабильным, однако скачок на 24,90 произошел еще в середине июня. Такая тенденция может быть связана с логистикой и сезонным дефицитом.

Хлеб пшеничный в нарезке марки «Царь Хлеб» прибавил в цене незначительно, однако стабильно. За упаковку 600 грамм сейчас просят 44,72, тогда как в июне показатель составлял 43,98.

Следует отметить, что подорожание продуктов в Харьковской области свидетельствует об общей инфляционной тенденции, охватывающей базовые группы потребительских товаров. Учитывая сезонный фактор и смену поставок, специалисты не исключают дальнейших колебаний в ближайшие недели.

На фоне ценовой нестабильности местные благотворительные инициативы приобретают особый вес — в Харькове действует программа помощи, в рамках которой определенные категории населения получают бесплатные продуктовые наборы. Проект реализуется общественными организациями для поддержки людей в сложных жизненных условиях.

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