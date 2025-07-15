Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні обіцяє спокійне літо без опадів і з мінімальними погодними коливаннями, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на sinoptik.ua.

Місто зустрічає середину липня теплою, комфортною атмосферою, яку супроводжує здебільшого ясне небо. Такі умови дозволяють насолоджуватись сонцем та планувати відкриті прогулянки або виїзди за місто без остраху намокнути під дощем.

У середу, 16 липня, температура вдень досягне +31°C, а вночі знизиться до +21°C. Протягом доби небо залишатиметься чистим, безхмарним. Атмосферний тиск стабільний — близько 743 мм рт. ст. Вологість змінюватиметься в межах від 35% до 75%. Вітер буде несильний — не більше 3 м/с. Протягом всієї доби опадів не очікується. За народними прикметами, по коливанню мошок і комарів можна передбачити погоду на цілий тиждень: якщо кружляють у повітрі — буде сухо.

Четвер, 17 липня, принесе трохи нижчу денну температуру — до +26°C. Ранок почнеться з легкого затуманення, однак надалі хмари зникнуть. Тиск залишиться на рівні 743–744 мм, вітер слабкий, не перевищуватиме 2 м/с, опадів також не передбачається. Показник вологості триматиметься на середньому рівні. У давнину в цей день звертали увагу на "гру місяця" — якщо він переливається й змінює відтінок, варто чекати гарного врожаю.

У п’ятницю, 18 липня, температурні значення трохи зростуть — вдень до +29°C. Вранці — +25°C, ввечері — +24°C. Протягом усієї доби небо буде затягнуте, однак без опадів. Вологість коливатиметься в межах 43–70%. Вітер посилиться вночі — до 8 м/с, проте надалі стихне. Тиск залишиться стабільним. За спостереженнями предків, поява жовтих хмар на південному заході могла віщувати опади, однак цього разу їх не прогнозують.

Прогноз погоди у Харкові обіцяє мешканцям спокійні, теплі й посушливі дні.

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